Nur Ersatz bei Chelsea Christian Pulisic: Ex-BVB-Star erhielt Anfrage von Manchester United

Bayern-Fan seitdem er denken kann. Kennt sich in Sachen Rekordmeister und Bundesliga bestens aus, seit 2022 im Team von Fussballeuropa.com.

Christian Pulisic stand beim FC Chelsea in der neuen Saison bisher erst einmal in der Startformation. Manchester United hätte den ehemaligen Dortmunder wohl gerne von seinen Bankplatz erlöst, war aber offenbar nicht bereit viel Geld auszugeben.

Manchester United schlug den Blues eine Leihe vor, Chelsea hatte aber kein Interesse und wollte Pulisic dem Vernehmen nach nur verkaufen. Pulisic blieb an der Stamford Bridge, wo er unter Thomas Tuchel an fünf von sechs Spieltagen nur als Joker zum Einsatz kam.

Probleme im Vertragspoker: N'Golo Kante bald in der Bundesliga am Ball?

Statt Pulisic: Antony kam von Ajax zu Manchester United

Statt Pulisic holte Manchester United in der Sommer-Transferperiode letztendlich Antony (22) an Bord. Den brasilianischen Flügelstürmer ließ sich der Rekordmeister 95 Millionen Euro Ablöse kosten – mehr zahlte United in seiner ruhmreichen Geschichte lediglich für Paul Pogba (105 Millionen Euro im Sommer 2016).

Neben Pulisic und Antony wurde bei United auch über andere Flügelstürmer diskutiert. Laut Fabrizio Romano bot sich die Chance, Yannick Carrasco (29, Atletico Madrid) zu verpflichten. United winkte ab.