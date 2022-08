Premier League Christian Pulisic hat keine United-Offerte vorliegen – Chelsea-Verbleib wahrscheinlich

Christian Pulisic (23) soll beim FC Chelsea nicht mehr rundum glücklich sein, ein Vereinswechsel in den Gedankengängen des ehemaligen Dortmunders durchaus eine Rolle spielen. Entgegen anderslautender Gerüchte hat Manchester United aber wohl kein Interesse an dem Flügelstürmer.

Zuletzt wurde medial ein mögliches Tauschgeschäft zwischen United und Chelsea mit den Beteiligten Pulisic und Harry Maguire thematisiert. Englischen Medienberichten zufolge will der strauchelnde Mannschaftskapitän das Old Trafford aber nicht verlassen und um seinen Platz kämpfen.

Plettenberg will indes in Erfahrung gebracht haben, dass keine Offerte aus Manchester für Christian Pulisic vorliegt. Der US-Amerikaner, der 2019 für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund an die Stamford Bridge gewechselt war, werde wahrscheinlich bei Chelsea bleiben.