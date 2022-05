Christian Pulisic hinten dran: Berater stellt Zukunft beim FC Chelsea infrage

Thomas Tuchel: "Kai Havertz muss sich wieder in seine Form kämpfen"

Es ist ein erwartbares Zeichen, dass sich das Team Pulisic nicht gerade begeistert über den anhaltenden Bankfrust zeigt. Thomas Tuchel vertraut in der Offensive in dieser Saison auf andere Spieler. Pulisic stand weit unter der Hälfte aller Spiele in der Londoner Anfangsformation.