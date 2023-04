Christopher Nkunku: Ralf Rangnick findet klare Worte für seinen Chelsea-Wechsel

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick befindet die Zusage Christopher Nkunkus für Chelsea befremdlich. Dessen 63 Millionen Pfund schwerer Wechsel ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon länger in trockenen Tüchern.

Sollte der Wechsel über die Bühne gehen, würde sich Nkunku in ein Starensemble einreihen, was in den letzten beiden Transferfenster alleine 600 Millionen kostete, ohne bisher Erfolge einzubringen.

Laut Rangnick wäre der Wechsel an die Stamford Bridge ein Fehler. "Für mich einer der besten offensiven Mittelfeldspieler, die es zurzeit gibt", sagte der Ex-Leipzig-Coach gegenüber dem ZDF. "Und der sich aus meiner Sicht viel zu früh für einen Wechsel zu Chelsea entschieden hat."

Nach der Entlassung von Thomas Tuchel und Graham Potter befindet sich Chelsea nur auf Rang 11 der Premier League und damit weit entfernt vom europäischen Geschäft.