65-Mio-Missverständnis vor Chelsea-Absprung – Theo Hernandez als Nachfolger gehandelt

Lediglich zwei Einsätze im Carabao Cup stehen für den 25-Jährigen zu Buche – zu wenig, für jemanden, der vor knapp einem Jahr über 65 Millionen Euro gekostet hat. Im Sommer wollte Manchester United Cucurella verpflichten, nachdem der etatmäßige Linksverteidiger der Red Devils, Luke Shaw, sich verletzt hatte. Ein Wechsel kam letztlich nicht zustande. United holte Sergio Reguilon von den Tottenham Hotspur auf Leihbasis, und Cucurella kommt an der Stamford Bridge weiter nicht auf Einsatzzeiten.

Theo Hernández und Dimarco als Nachfolger für Cucurella gehandelt

Im Winter will der im spanischen Alella geborene Außenverteidiger Calciomercato.com zufolge einen neuen Versuch wagen, Chelsea zu verlassen. Dem Bericht zufolge hätten die Blues auch bereits Ersatzkandidaten im Auge. Dazu zählt neben Federico Dimarco, der bei Inter Mailand gesetzt ist, auch Theo Hernández vom AC Mailand.

Zwar wäre Dimarco bei einem von Transfermarkt.de geschätzten Marktwert von 35 Millionen Euro wahrscheinlich die günstigere Variante. Doch das Geld bei Chelsea-Besitzer Todd Boehly keine große Rolle spielt, machte er in seinen knapp anderthalb Jahren als Eigentümer des Klubs bereits klar.

Somit rückt Hernández (60 Millionen Euro Marktwert) unweigerlich in den Fokus. Der 19-fache französische Nationalspieler gilt als einer der besten Linksverteidiger der Welt und ist mit 25 Toren und 28 Vorlagen in 173 Milan-Spielen vor allem in der Offensive eine echte Waffe.

Doch das wissen auch die Mailänder. Fraglich, ob die Rossoneri den 25-Jährigen bei einem gültigen Vertrag bis 2026 einfach so ziehen lassen würden. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass Chelsea in Sachen Ablösesumme zu allem bereit zu sein scheint.

Verwendete Quellen

The Sun