Drinkwater und Musonda gehen ebenfalls Chelsea verabschiedet Andreas Christensen und 3 weitere Stars

Andreas Christensen und der FC Chelsea gehen nach zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der Londoner Traditionsverein gab den Abschied des Dänen am Freitag offiziell bekannt.

"Der Chelsea Football Club dankt Andreas für seinen Beitrag zu unserem Erfolg im letzten Jahrzehnt und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftige Karriere", teilte der entthronte Champions-League-Sieger mit.

Der Innenverteidiger war 2012 von Bröndby Kopenhagen in die Jugendabteilung des FC Chelsea gewechselt. Seinen Durchbruch an der Stamford Bridge schaffte er nach einer zweijährigen Ausleihe an Borussia Mönchengladbach (2015 bis 2017).

Der 26-Jährige stieg in den vergangenen Jahren zur festen Größe auf. Trainer Thomas Tuchel hoffte bis zuletzt auf eine Vertragsverlängerung mit Christensen, nun kommt es zum Abschied am Monatsende.