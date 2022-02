Chelsea : Darum floppt Romelu Lukaku beim FC Chelsea

Unter der Führung von Antonio Conte überragte Romelu Lukaku in zwei Jahren bei Inter Mailand mit 64 Toren und 17 Vorlagen in 95 Pflichtspielen. Der Belgier schoss die Nerazzurri in der vergangenen Saison im Alleingang zum Meistertitel. Beim FC Chelsea ist Lukaku bisher vieles schuldig geblieben.

"Lukaku passte perfekt in den Konterstil von Conte bei Inter, denn dort gab es viele Räume", analysiert Fabio Capello bei Sky Sport Italia, warum Lukaku in Mailand derart überzeugen konnte. "Er hatte diese physische Stärke und Schnelligkeit, die es ihm erlaubte, die Verteidiger in der Serie A platt zu machen."