Chelsea : Darum saß Romelu Lukaku gegen Lille auf der Bank

Thomas Tuchel betraute Romelu Lukaku im Achtelfinalhinspiel in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und dem OSC Lille nicht mit einem Mandat in der Startelf. Am Wochenende war der Ausnahmestürmer noch über die volle Distanz eingesetzt worden.

Eine Einwechslung, wie sie Tuchel nicht ausschließen wollte, blieb Lukaku ebenfalls verwehrt. Der Belgier musste zusehen, wie seine Kollegen durch Tore von Kai Havertz und Christian Pulisic mit 2:0 den Grundstein für das Weiterkommen ins Viertelfinale legten.

Die über 100 Millionen Euro, die Chelsea im vergangenen Sommer in den Lukaku-Transfer investiert hatte, konnte der 28-Jährige bis dato nicht wirklich rechtfertigen. In der Premier League stand er nicht mal die Hälfte der Spiele in der Startelf und erzielte lediglich fünf Tore in 17 Einsätzen. Lukaku fiel zwischenzeitlich fast einen Monat verletzt aus und infizierte sich mit dem Coronavirus.