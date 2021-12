Wieder eine Führung verspielt : Cesar Azpilicueta legt den Finger in die Chelsea-Wunde

Der FC Chelsea gab am letzten Gruppenspieltag der Champions League seine Tabellenführung aus der Hand und könnte im Achtelfinale auf einen sehr starken Konkurrenten treffen. Beim 3:3 gegen Zenit St. Petersburg wiederholte sich ein Muster bei den Londonern.

"Wir haben den ersten Platz in der Premier League verloren, ebenso den ersten Platz in der Champions League. Wir müssen uns der Realität stellen und uns selbst analysieren", forderte Chelseas Cesar Azpilicueta nach dem Dämpfer in St. Petersburg.

Wie gegen West Ham (2:3) am letzten Wochenende gaben er und seine Teamkollegen auch gegen die Russen eine zweimalige Führung aus der Hand.