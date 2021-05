Chelsea : Debütsaison beim FC Chelsea: Kai Havertz zieht Bilanz

Bis zu 100 Millionen Euro wird der FC Chelsea in den Transfer von Kai Havertz investieren. Im Sommertransfermarkt der letzten Episode avancierte der deutsche Nationalspieler zum teuersten Transfer des Weltfußballs. Vollumfänglich konnte er die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen.

"Natürlich war es nicht die beste Saison, aber ich schaue immer Schritt für Schritt nach vorne und versuche, mein Bestes zu geben, um dem Team zu helfen", erklärt Havertz im Gespräch mit SKY SPORTS. "Ich weiß, dass ich es viel besser machen kann, und hoffentlich werde ich es in der nächsten Saison besser machen."

Vier Tore und fünf Vorlagen in 27 Spielen in der Premier League stehen in Havertz' Vita. Zugute halten muss man dem talentierten Aachener allerdings, dass ihm in seiner ersten Saison außerhalb Deutschlands viele Steine in den Weg gelegt wurden.