Trotz der schwindelerregenden Einkaufstour im Januar ist der FC Chelsea aus der Champions League ausgeschieden, und auch in der Premier League läuft es nicht wirklich besser. Für den ehemaligen Blues-Star Didier Drogba eine Katastrophe.

Die desaströse Saison, welche der FC Chelsea spielt, geht auch an ehemaligen Spielern nicht spurlos vorbei. Didier Drogba ist empört darüber, was nach dem Führungswechsel an der Stamford Bridge nach seiner Ansicht alles schiefgelaufen ist.

"Ich erkenne meinen Verein nicht wieder. Er ist nicht mehr derselbe", fällt Drogba bei Canal+ ein vernichtendes Urteil. "Es gibt einen neuen Besitzer und eine neue Vision. Natürlich haben wir versucht, es mit der Ära von Roman Abramovich zu vergleichen, als viele Spieler verpflichtet wurden, aber die Entscheidungen waren sehr klug."

Als der Oligarch, der wegen der Nähe zu Russlands nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine seine Chelsea-Anteile verkaufen musste, noch tätig war, sind laut Drogba viele gute Transfer getätigt worden, von denen der Ivorer einige aufzählt.