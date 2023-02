Enthüllt: Chelsea wollte diesen WM-Shootingstar

Wie die New York Times in Erfahrung gebracht hat, buhlten die Blues um Sofyan Amrabat (26, Vertrag bis 2024) vom AC Florenz. Chelsea-Boss Todd Boehly soll versucht haben, den marokkanischen Nationalspieler am Deadline Day nach London zu transferieren.

Sofyan Amrabat auch bei Barça begehrt

Der defensive Mittelfeldspieler war einer der besten Akteure der Weltmeisterschaft in Katar, belegte mit den Nordafrikanern einen sensationellen vierten Platz. Im Halbfinale war man nur knapp an Frankreich gescheitert.

Amrabat hat durch seine Leistungen auch das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen. Die Katalanen legten eine Leih-Offerte inklusive Kaufoption im Gesamtwert von 40 Millionen Euro vor. Die Fiorentina wollte Amrabat aber im Winter nicht abgeben. Das wurde sowohl Barça als auch Chelsea mitgeteilt.