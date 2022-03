Chelsea : Enthüllt: PSG blitzte bei Chelsea-Ass N'Golo Kante ab

Paris Saint-Germain will sein zentrales Mittelfeld verstärken – und dachte in diesem Zusammenhang offenbar bereits in der Winter-Transferperiode an N'Golo Kante. Der Abwerbeversuch des Ligue 1-Tabellenführers blieb aber erfolglos.