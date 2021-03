Chelsea : "Er ist ein Genie": Thomas Tuchel lobt Jürgen Klopp vor Trainer-Duell

Am Donnerstag kommt es in der Premier League zum deutschen Trainer-Duell: Der FC Liverpool empfängt Chelsea. Gästetrainer Thomas Tuchel ist im Vorfeld voll des Lobes für Jürgen Klopp.

Thomas Tuchel hat die Rückschläge des englischen Meisters mitbekommen, es gebe aber keine Zweifel daran, "dass das eine der stärksten Mannschaften Europas ist, das haben sie gegen Leipzig (Liverpool siegte 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League) wieder bewiesen."

Klopp habe Liverpool in eine Siegmaschine verwandelt und habe eine Einheit geformt, ähnlich wie Diego Simeone bei Atletico, erklärte Tuchel.

Zum persönlichen Verhältnis zu Klopp merkt Tuchel an: "Natürlich kennen wir uns, aber vielleicht nicht so gut, wie jeder erwartet." Es gebe lustige und interessante Gespräche, wenn man sich treffe, aber so eng wie man meinen könne, sei ihre Beziehung nicht.