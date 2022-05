Manchester City-Neuzugang Erling Haaland: Chelsea-Scouts sprechen ihm Premier-League-Tauglichkeit ab

In ihren Augen hätte der BVB-Stürmer nicht das Zeug für die Premier-League. Ihr Urteil begründen die Scouts mit der Tatsache, dass Haaland in der Bundesliga sehr viel Raum für seine explosive Spielart erhält.

Der FC Chelsea interessierte sich ebenfalls für Haaland, da die eigene Offensive in dieser Spielzeit nicht so richtig Fahrt aufnahm. Wie ESPN berichtet, haben die Scouts der Blues ihren Vorgesetzten allerdings von einer Verpflichtung des Norwegers abgeraten.

Jadon Sancho als warnendes Beispiel?

Chelsea wird darüber hinaus weitere BVB-Spieler, die in den letzten Jahren in die Premier League wechselten, analysiert haben. Als jüngstes Beispiel wäre hier Jadon Sancho zu nennen. Der Flügelstürmer verließ die Borussia im Sommer 2021 für 85 Mio. Euro, um sich Manchester United anzuschließen.

Bei seinem Ex-Klub kam er in seiner letzten Saison auf 36 Torbeteiligungen in 38 Partien. In dieser Spielzeit sind es bei ebenso vielen Matches im United-Dress nur 8 Scorerpunkte. Chelseas Zweifel in Bezug auf eine erschwerte Integration könnten also nicht völlig haltlos sein...