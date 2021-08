Chelsea : Ex-BVB-Profi Christian Pulisic unterschreibt lukrativen Deal

Am Mittwoch ist Christian Pulisic erstmals Werbefläche. Im Spiel um den UEFA Super Cup gegen den FC Villarreal bindet sich der Fußballprofi des FC Chelsea das neue Schuhwerk von Puma um die Füße. Gemäß Daily Mail bringt Pulisic der Deal in den kommenden Jahren knapp 70 Millionen Euro.

Der Sportartikelhersteller Puma hat gleichwohl zugesichert, in Not geratene Menschen in den USA zu unterstützen. Während des schlimmen Corona-Ausbruchs in seinem Heimatland organisierte Pulisic Mahlzeiten für das medizinische Personal in Pennsylvania und spendete 430.000 Euro zum Errichten neuer Fußballfelder für Jugendliche.

"Ich möchte einfach sicherstellen, dass jeder Junge und jedes Mädchen, egal welcher Herkunft und mit welchen Fähigkeiten, spielen und Spaß am Fußball haben kann. Es scheint eine einfache Sache zu sein, Menschen zu helfen", sagte Pulisic.