Premier League : Ex-BVB-Star Christian Pulisic denkt nicht an Abschied vom FC Chelsea

Das Scheinwerferlicht schwenkt in dieser Saison häufig an Christian Pulisic vorbei. Nach einer Infektion mit dem Coronavirus zog sich der US-Boy am Anfang der Saison eine komplizierte Sprunggelenksverletzung zu. Auch deshalb steht er beim FC Chelsea meist nicht in der ersten Reihe.

Nach der mentalen Aufbereitung der durchaus schwierigen Situation beschäftigt sich Pulisic nicht mal im Ansatz damit, den Westen Londons zu verlassen. Er werde sich im Sommer mit den Verantwortlichen zusammensetzen, um über seine langfristige Zukunft zu beraten, sagte Pulisic während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr).

