Ex-Chelsea-Größe betreibt Lobbyarbeit: Bleibe am Transfer von Kylian Mbappe dran

Nach Ablauf der kommenden Saison, also im Sommer 2024, könnte Maloudas Stunde geschlagen haben. Sollte Mbappe dann nicht explizit seine Zustimmung geben oder PSG nicht die Champions League gewonnen haben, läuft sein Vertrag offiziell aus.

"Es gibt nur wenige Mannschaften, die ihm geben können, was er will – und es gibt auch nicht viele Mannschaften, die um ihn herum aufbauen können", so Malouda. "Er ist eine Führungspersönlichkeit, der Kapitän Frankreichs, und er wird bei seinem nächsten Verein eine Führungsrolle anstreben, was zu Problemen führen kann."

