FC Chelsea : Ex-Dortmunder Christian Pulisic spricht über schweren Stand bei Chelsea

Die aktuelle Saison hielt für Christian Pulisic bis jetzt zahlreiche Überraschungen bereit. Positive und negative Ereignisse gaben sich hierbei die Klinke in die Hand. Der Profi des FC Chelsea glaubt trotz der schwierigen Umstände weiter an seine Chancen an der Stamford Bridge.