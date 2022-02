Chelsea : Kepa-Einwechslung: Tuchel nimmt Finalniederlage auf seine Kappe

Am gestrigen Sonntag wurde in England im Finale des Ligapokals der erste nationale Titel der Saison vergeben. Der FC Liverpool bezwang den FC Chelsea nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen. Ausgerechnet der eingewechselte Kepa Arrizabalaga mutierte zur tragischen Figur des Abends.

Die 85.000 Zuschauer im Wembley Stadion sahen ein packendes Pokalfinale, in dem es trotz des torlosen Remis etliche Chancen auf beiden Seiten zu bewundern gab. Es mag nach einem 0:0 paradox klingen, aber selbst an Toren mangelte es der Partie nicht. So brachten beispielsweise Joel Matip (67. Minute) und Romelu Lukaku (97. Minute) je einen Treffer für ihre Teams im Kasten unter. Beide Tore wurden allerdings wegen Abseitsstellungen zurückgenommen.

Tuchels Schachzug blieb diesmal wirkungslos

Das Elfmeterschießen verlief dann relativ untypisch für englische Verhältnisse, weil die Schützen immer weiter trafen und trafen. Mit Kepa Arrizabalaga verschoss erst der 22. Schütze und machte den FC Liverpool damit unfreiwillig zum Pokalsieger.

Chelseas Coach Thomas Tuchel suchte die Verantwortung für die Niederlage aber nicht bei seinem Keeper, den er erst am Ende der Verlängerung einwechselte. "Gebt mir die Schuld. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So sieht das Leben als Fußballtrainer, der Wechsel vornimmt, aus."

Mehr zum Thema