Manchester City FC Chelsea angeblich mit Raheem Sterling einig

Am vergangenen Wochenende war bereits von positiven Gesprächen zwischen Thomas Tuchel, dem Trainer des FC Chelsea, und Raheem Sterling (27) bezüglich eines Wechsels in den kommenden Wochen berichtet worden.

Die Blues haben nun offenbar die nächste Verhandlungsebene erreicht. Wie der Transferinsider Nicolo Schira berichtet, haben sich Chelsea und Sterling auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Nähere Details werden nicht bekannt, lediglich, dass Sterling nun auf einen Wechsel in den Westen Londons dränge.

Sterling ist bei Manchester City nicht mehr vollumfänglich gesetzt, kam in der abgelaufenen Saison aber trotz allem auf starke 17 Tore und neun Vorlagen in 47 Pflichtspielen. Sterlings Vertrag läuft in einem Jahr aus, so dass eine Zukunftsentscheidung vonnöten ist.