FC Chelsea: Bad Boy Mauricio Pochettino fordert mehr Aggressivität

Der FC Chelsea ist erneut schwach in die Premier-League-Saison gestartet. Die Blues haben nach vier Spieltagen ebenso viele Punkte auf dem Konto und belegen damit nur Rang zwölf in der Tabelle. Cheftrainer Mauricio Pochettino (51) führt diese magere Ausbeute auf das zu brave Verhalten seiner Schützlinge zurück.

Vor dem Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth offenbarte Pochettino, wie frustriert er wegen des Fehlstarts seiner Mannschaft bereits ist.

"Im Moment fühle ich mich schlecht, weil wir gut spielen und allen zeigen, dass wir mithalten und Teams wie Liverpool dominieren können. Aber am Ende müssen wir wettbewerbsfähiger sein, ich sage wettbewerbsfähiger, weil ich kein anderes Wort verwenden möchte. Wir müssen ein bisschen frecher sein, wenn wir gewinnen möchten", konstatierte der Argentinier.

Seine Profis sollten sich daher ein Beispiel an ihm selbst nehmen. "Ich war wirklich ungezogen, der Schlimmste!", witzelte Pochettino über seine aktive Zeit. "Ich war konkurrenzfähig, aber ohne die Qualität, die wir in diesem Team haben. Wir müssen in solchen Situationen aggressiver vorgehen", lautete daher sein Rat.