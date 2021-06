Chelsea : FC Chelsea: Duo könnte innerhalb der Premier League wechseln

Beim FC Chelsea stehen auch in diesem Sommer einige Veränderungen an. Im Zuge dessen könnten sich zwei Bankdrücker innerhalb der Premier League eine neue Herausforderung suchen.

Laut einem Bericht der Regionalzeitung THE NORTHERN ECHO sind die Magpies an den Ausleihen von Tammy Abraham und Billy Gilmour interessiert. Zu einem ersten Austausch zwischen beiden Klubs soll es demnach bereits gekommen sein.

Die Chancen auf einen temporären Gilmour-Transfer würden dagegen wesentlich höher stehen. Dem 19-Jährigen versprechen Kenner eine große Zukunft, gehört der zentrale Mittelfeldspieler trotz seines jungen Alters doch bereits dem EM-Aufgebot Schottlands an.

Der große Durchbruch wollte Gilmour bisher allerdings nicht gelingen. In der abgelaufenen Saison stehen lediglich fünf Einsätze in der Premier League zu Buche. Die Verträge beider potenzieller Leihspieler sind noch bis 2023 datiert. Thomas Tuchel könnte zumindest in einem Fall einem vorübergehenden Abgang zustimmen.