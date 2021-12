Chelsea : FC Chelsea erzielt Durchbruch bei Andreas Christensen und Thiago Silva

Dem FC Chelsea ist es offenbar gelungen, in den Vertragsverhandlungen mit Andreas Christensen einen Durchbruch zu erzielen. Nach Informationen des Branchenkenners Gianluca Di Marzio ist die Verlängerung des auslaufenden Kontrakts nur noch einen Steinwurf entfernt.

Bei Unterschrift würde sich Christensen für die nächsten vier Jahre an die Blues binden – plus Option auf eine weitere Saison. Die letzten Details sollen in Kürze besprochen werden. Die letzten Wochen erweckten nicht unbedingt den Anschein, dass Christensen einen neuen Vertrag unterzeichnen würde.