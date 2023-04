FC Chelsea führt Gespräche mit Gregor Kobel - Andre Onana als Alternative

Chelsea-Vertreter haben sich nach Informationen von Sport1 am Rande der Champions-League-Spiele gegen den BVB schon mit Kobels Beratern getroffen. Panik wird in Dortmund aufgrund dieser Gespräche aber keineswegs ausbrechen.

Dem FC Bayern und Manchester United wird bereits seit geraumer Zeit ein Interesse an Kobel nachgesagt. Wie der Evening Standard vermeldet, macht der FC Chelsea dem Schlussmann der Schwarz-Gelben ebenfalls schöne Aussagen. Dem Bericht zufolge gab es sogar schon Kontakt zwischen den Blues und dem Management des Keepers.

Kobel hat bei seinem Wechsel vom VfB Stuttgart einen Fünfjahresvertrag bei der Borussia unterschrieben. Die Klubbosse können also in aller Ruhe evaluieren, ob sie die kolportierte Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro im Sommer kassieren oder weiterhin auf den zuverlässigen Schweizer bauen.

Onana, Raya und Mamardashvili ebenfalls im Chelsea-Visier

Alternativen zu Gregor Kobel beim FC Chelsea sind dem Vernehmen nach Andre Onana von Inter Mailand - bei dem Kameruner wurde zuletzt bereits über einen Tausch mit Pierre-Emerick Aubameyang spekuliert – sowie David Raya (FC Brentford) und Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia.

Verwendete Quellen

London Evening Standard