FC Chelsea plant nächsten Transferangriff – Stürmersuche genießt "Priorität"

Seit der Amtsübernahme von Todd Boehly (50) hat der FC Chelsea fast eine Milliarde Euro in neue Spieler investiert. Eine Ende dieses Transfer-Wahnsinns ist offenbar nicht in Sicht. Aufgrund des miserablen Saisonstarts wird der Markt momentan nach einem neuen Stürmer sondiert.

In der Premier League steht Chelsea nach sieben Spieltagen auf einem enttäuschenden 15. Tabellenplatz. Als größte Baustelle darf zurecht die Offensive bezeichnet werden, die erst sieben Tore erzielen konnte.

Chelsea hat sich von Romelu Lukaku getrennt - per Ausleihe an den AS Rom - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com