FC Chelsea: Roger Schmidt gehörte zu den Trainerkandidaten

Beim FC Chelsea deutet derzeit alles auf eine Anstellung von Mauricio Pochettino als Cheftrainer hin. Zwischenzeitlich zählte offenbar auch Roger Schmidt (47) zu den Kandidaten an der Stamford Bridge.

Nach Informationen von Sky Sports wurde nach der Entlassung von Graham Potter Anfang April in der Chelsea-Chefetage über den Coach von Benfica Lissabon diskutiert. konkrete Gespräche sollen jedoch nicht stattgefunden haben.

Roger Schmidt macht in der laufenden Saison Schlagzeilen mit Benfica Lissabon. Den portugiesischen Rekordmeister führte der 47-Jährige zunächst durch die Qualifikation in die Champions League-Gruppenphase. Im Viertelfinale scheiterte man nur knapp an Inter Mailand.

Vor seiner Anstellung in Portugal trainierte Schmidt PSV Eindhoven, mit dem Eredivisie-Klub gewann der Übungsleiter den niederländischen Pokal und den nationalen Supercup.