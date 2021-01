Chelsea : FC Chelsea und Thomas Tuchel? Blues sind skeptisch

Die sportliche Krise des FC Chelsea hält nun schon eine Weile an. Bleiben die Ergebnisse aus, ist mit dem Trainer der Schuldige schnell gefunden. In diesem Fall muss Frank Lampard um seine Anstellung an der Stamford Bridge bangen.

Angeblich behält der Champions-League-Achtelfinalist aufgrund der anhaltenden Negativform den Trainermarkt im Blick. Sollte Lampard weiterhin nicht die gewünschten Erfolge liefern können, sollte sich eine Trennung anbahnen, hieß es in dieser Woche.

Auf der kolportierten Londoner Shortlist soll unter anderem der Name Thomas Tuchel stehen. Der INDEPENDET berichtet jedoch, dass es im Chelsea-Umfeld Zweifel gibt, ob der kürzlich bei Paris Saint-Germain geschasste Deutsche der richtige für ein Engagement wäre.