FC Chelsea und Tottenham wollen ehemaligen United-Youngster verpflichten

Sotona sorgte vor zwei Jahren für Schlagzeilen, als er beim Geschwindigkeitstest von Manchester United die schnellste Zeit erzielte und damit Marcus Rashford und Daniel James überflügelte. Schon damals gab es Gerüchte um einen Wechsel an die Stamford Bridge, den Zuschlag erhielt allerdings der OGC Nizza.

Beim FC Chelsea taucht mit Deji Sotona überraschend ein Spieler auf, der für einen Wechsel im Januar infrage kommen soll. Laut dem Telegraph signalisieren die Blues Interesse an einem Wintertransfer.

An der Cote d'Azur haben sie offenbar keine Verwendung mehr für den 19-Jährigen, der in der Offensive auf beiden Außenbahnen sowie der Sturmmitte einsetzbar ist. Sotona hatte sich 2020 wegen Patrick Vieira für den nächsten Karriereschritt in Frankreich entschieden. Vieira coacht inzwischen Crystal Palace.