FC Chelsea will sich neue Nummer 1 holen – Transferfavorit schon klar

Edouard Mendy und Kepa Arrizabalaga sind dem FC Chelsea auf lange Sicht offenbar nicht gut genug. Zur kommenden Saison steht eine Veränderung an.

Der FC Chelsea plant zur neuen Saison offenbar eine Umstrukturierung auf der Torhüterposition. Nach Angaben des Daily Express haben die Blues schon eine neue Nummer 1 ins Visier genommen. Jordan Pickford soll vom Ligakonkurrenten FC Everton kommen.

Der 28-Jährige gehört schon länger zu den besten Torhütern in der Premier League und steht bei den Toffees noch bis 2024 unter Vertrag. In Sommer nächsten Jahres muss also eine Grundsatzentscheidung getroffen werden. Chelsea scheint hier seine Chance zu wittern.

Im Westen Londons kommen offenbar Zweifel an den aktuell vorhandenen Torhütern auf. Lange schien es so, als würde Edouard Mendy endlich Ruhe auf der Position bringen. Der Senegalese hat nach anfänglichem Höhenflug aber nachgelassen.