Chelsea : FC Chelsea will ungarischen Virgil van Dijk im Januar

Der FC Chelsea beschäftigt sich offenbar mit der Verpflichtung eines Innenverteidigers, der in Fachkreisen gerne mal als der "ungarische Virgil van Dijk" umschrieben wird.

Schon seit Längerem soll der FC Chelsea die Entwicklungskurve von Attila Szalai im Visier haben. Die Funktionäre im blauen Bezirk Londons sind offenbar überzeugt. Verschiedene ungarische und türkische Medien berichten von einem Angebot über 20 Millionen Euro, das Chelsea im Januar für Szalai abgeben möchte.

Der 1,92 Meter große Innenverteidiger spielte am Donnerstagabend mit Fenerbahce in der Europa League bei Royal Antwerpen und wahrte durch den 3:0-Sieg die Chance auf den Einzug in die Zwischenrunde. Szalai ist unter Trainer Vitor Pereira fester Bestandteil des Defensivblocks.