Chelsea : Vorwurf von Porto-Star Pepe - Thomas Tuchel dementiert Berichte

Für Thomas Tuchel kamen die Anschuldigungen aus dem Lager des FC Porto, überraschend. Genauso fiel auch die Reaktion des Cheftrainers vom FC Chelsea aus, als er damit konfrontiert wurde.

"In der Champions League würden wir keine Auslosung feiern. Wir respektieren jede Mannschaft", sagte Tuchel während der Pressekonferenz vor dem Duell im Viertelfinale am Mittwoch (21 Uhr). "Wenn man sich im Viertelfinale der Champions League einen Gegner wünscht, verliert man sich in verrückten Gedankenspielen."

Chelsea komme gerade aus einem Wettbewerb, in dem gegen den Tabellen-19. mit 2:5 verloren wurde, legte Tuchel nach. Der Blues-Coach spielte damit natürlich auf die Premier-League-Partie am letzten Wochenende gegen West Bromwich Albion an, welche die erste Niederlage für ihn nach seiner Festanstellung in London besiegelt wurde.