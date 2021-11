Chelsea : Fluminense möchte Thiago Silva zurückholen

Da der Vertrag von Thiago Silva beim FC Chelsea in rund einem halben Jahr endet, macht sich sein ehemaliger Jugendklub Fluminense Rio de Janeiro Hoffnung auf eine Verpflichtung.

In gleich mehreren Sequenzen spielte Thiago Silva für Fluminense Rio de Janeiro. Zunächst in der Jugend, später mehrere Male im Profibereich. Der viermalige Brasilianische Meister arbeitet laut dem Journalisten Nicolo Schira an einer erneuten Reunion.

Die Gespräche über eine Rückkehr des verlorenen Sohns mit dessen Berater Paulo Tonietto seien bereits aufgenommen worden. Fluminense versucht den Deal im Sommer kommenden Jahres über die Bühne zu bringen. Dann läuft Silvas Vertrag beim FC Chelsea aus, so dass keine Ablöse fällig wäre.