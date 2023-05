Frank Lampard übt Generalkritik an Joao Felix: Talent allein reicht nicht

"Als Trainer auf das angewiesen, was von den Spielern kommt"

Das sieht offensichtlich auch Lampard so, der offenbart, dass Felix in vielen Bereichen noch enorm Luft nach oben hat. "Als Trainer sind wir auf das angewiesen, was wir von den Spielern bekommen. Das enorme Talent ist etwas, das man entweder hat oder nicht hat, aber man muss auch eine Arbeitsmoral haben", spart Lampard nicht mit Kritik.

Felix müsse verstehen, was Lampard von ihm wolle, der nicht behaupten möchte, dass sich der hochtalentierte Portugiese hängen lässt, "aber auf dem Weg hierher muss man kurzfristig verstehen, was ich will. Wenn du diesen Teil zeigst, kannst du auch dein Talent zeigen."

Elf Millionen Euro hat Chelsea in die halbjährige Ausleihe investiert, ein stolzer Preis für diesen kurzen Schaffensabschnitt. In einer durch die Bank weg desaströsen Saison scheint es für Felix aber nicht das Umfeld zu sein, in dem er sich präsentieren kann. Er steht zwar regelmäßig in der Startelf. Überzeugende Leistungen sind da aber meist nicht zu erkennen.