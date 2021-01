Chelsea : Frank Lampard unter Druck: Galgenfrist für den Chelsea-Trainer

Am Sonntag spielt Chelsea in der 4. Runde des FA Cup gegen den Zweitligisten Luton Town. Im Anschluss folgen die beiden Meisterschaftsheimspiele gegen Wolverhampton und Burnley.

Mit Transfers wie Kai Havertz und Timo Werner sowie Gesamtinvestitionen in Höhe von knapp 250 Millionen Euro wollte der FC Chelsea in dieser Saison um die Meisterschaft mitspielen. Inzwischen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Manchester United bereits elf Punkte.

"Ich bin nicht einzige Trainer, der unter diese Art von Druck gesetzt wird. Mein Glück ist, dass ich gut mit dem Druck umgehen kann", sagte Lampard nach der 0:2-Pleite in Leicester.

In den britischen Medien rumort es schon seit Längerem. Das Portal THE ATHLETIC nannte in dieser Woche Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick als mögliche Lampard-Nachfolger. Noch liegt es aber in den Händen der Vereinslegende.