Premier League Frenkie de Jong: Zwischen Chelsea und Barça wird es heiß

Laut Informationen des Portals The Athletic befinden sich die Blues im direkten Austausch mit dem spanischen Vizemeister der vergangenen Saison – und seien optimistisch gestimmt, demnächst eine Einigung erzielen zu können. Rund ein Monat bleibt hierfür noch Zeit.

Ob Chelsea mit seinem Versuch erfolgreicher sein wird als Ligakonkurrent United, bleibt mit offenem Ende abzuwarten. Immerhin haben de Jong schon die Red Devils nicht von einem Wechsel überzeugen können. Bei Chelsea würde statt der Europa League immerhin Fußball in der Champions League winken.

Frenkie de Jong will Barça nicht verlassen

De Jong hatte in der Vergangenheit aber gegenüber der Vereinsführung in Barcelona während interner Gespräche sowie in der Öffentlichkeit stets darüber informiert, dass er Barça gar nicht verlassen möchte.