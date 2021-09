Chelsea : "Frische gefehlt": So erklärt Thomas Tuchel die Pleite gegen Guardiola und ManCity

Tabellenführer FC Chelsea zog am Samstag im Spitzenspiel gegen Manchester City den Kürzeren. Das 0:1 markierte die erste Saison-Niederlage für die Blues. Der Trainer zeigte sich im Anschluss selbstkritisch.

"Wir verloren das Spiel und City hat verdient gewonnen." Mit diesen Worten leitete Thomas Tuchel seine Analyse nach dem Match bei BT Sport ein. "Vor dem Treffer waren wir stark bis auf die letzten 20 Meter vorm Tor, leider nur bis dahin."

Nach dem Führungstreffer durch Citys Gabriel Jesus in der 53. Minute nahm Manchester das Heft immer mehr in die Hand. In den folgenden zehn Minuten hatte das Team von Pep Guardiola mehrere hochkarätige Chancen. Jack Grealish hätte das Spiel mit seinen zwei Strafraumszenen beispielsweise alleine entscheiden können.