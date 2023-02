Chelsea fällt Winter-Kaufsucht auf die Füße

Andrey Santos (18) wechselte im Januar für 12,5 Millionen Euro von Vasco da Gama zu Chelsea. Der zentrale Mittelfeldspieler machte anscheinend auch nach seiner Ankunft einen guten Eindruck, weshalb ihn sein neuer Klub sogleich für die Liga registrieren lassen wollte.

Hier gibt es allerdings einen Haken: Wie der brasilianische Journalist Lucas Pedrosa auf Twitter vermeldete, verweigern die Liga-Bosse die Zustimmung für Santos' Anmeldung. Die Entscheidung wird mit dem Punktesystem begründet, die seit dem EU-Austritt der Briten für ausländische Spieler Anwendung findet.

In der Premier League dürfte Santos nur auflaufen, wenn er in dieser Bewertung eine bestimmte Anzahl an Punkten erreicht hätte. Leider fehlt ihm ausgerechnet ein einziger Punkt zur erfolgreichen Registrierung.