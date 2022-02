Chelsea : Hakim Ziyech trifft und trifft: "Bin in guter Form"

Hakim Ziyech hat sich unter Thomas Tuchel in der laufenden Spielzeit zum Leistungsträger entwickelt. Der ehemalige marokkanische Nationalspieler ist mit seiner Form mehr als zufrieden.

"In den letzten Monaten bin ich in guter Form und spiele gerne Fußball. Ich versuche, mein Bestes zu geben, und das ist das Wichtigste", sagte der 28-Jährige, der im Sommer 2020 für 40 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam an die Stamford Bridge gewechselt war.

Während Ziyech in seiner ersten Saison häufig hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, kommt er in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits auf elf Scorerpunkte in 28 Auftritten. Zuletzt erzielte der Rechtsaußen den entscheidenden Treffer beim knappen 1:0-Arbeitssieg über Crystal Palace.