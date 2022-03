Premier League : Lappen weg! Chelsea-Star Ross Barkley muss chauffiert werden

Ross Barkley hat im Laufe seines Lebens bereits einige Ermahnungen in Bezug auf sein Fahrverhalten angesammelt. Nach seinem neusten Fauxpas kam der Mittelfeldspieler des FC Chelsea allerdings nicht mehr so ungeschoren davon.

Der gebürtige Liverpooler muss eine Geldstrafe in Höhe von knapp 400 Euro bezahlen. Hinzu kommen noch die angefallenen Kosten, die mit 160 Euro zu Buche schlagen. Für Barkley, der bei den Blues in der Woche ca. 130.000 Euro verdient, sind das natürlich nur Peanuts. Viel härter treffen den Engländer die sechs Strafpunkte und das damit verbundene sechsmonatige Fahrverbot, das er jedoch schon zu erwarten schien.

Im Juli des vergangenen Jahres erwischte die britische Justiz Barkley dabei, wie er am Steuer seines Fahrzeugs sein Handy benutzte. Der Vorfall ereignete sich in Wandsworth, im Süden Londons. Da die Gerichte auch auf der Insel etwas Zeit benötigen, um zu einer Entscheidung zu kommen, wurde das Urteil erst gestern verkündet.

Gefahren wird natürlich nach wie vor im 180.000 Euro teuren Mercedes. "Er liebt das Fahrzeug, weshalb er am Boden zerstört ist, aber er hat im Laufe der Jahre viele Verwarnungen erhalten und jetzt hat er genug Punkte für ein Verbot erhalten."

Ross Barkley machte sich in der Vergangenheit schon einen Namen als Verkehrssünder. 2013 erhielt er beispielsweise ebenfalls sechs Strafpunkte und eine Geldstrafe, weil mit 80 Kilometern pro Stunde in einer 30er-Zone unterwegs war. Des Weiteren erwischte ihn die Polizei dabei, wie er gemeinsam mit seinen Teamkollegen Antonio Rüdiger und Callum Hudson-Odoi mit zu hoher Geschwindigkeit am Trainingsgelände des FC Chelsea vorbeifuhr. Anscheinend will Barkley nicht aus seinen Fehlern lernen.