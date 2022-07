Im Doppelpack zum FC Chelsea? Hollywoodreif! Kicken Cristiano Ronaldo und Neymar bald zusammen?

Der FC Chelsea will die Marktüberlegenheit von Manchester City und FC Liverpool durchbrechen – und könnte sich für diese Mission zwei absolute Superstars in den Kader holen. Die Rede ist von keinen Geringeren als Cristiano Ronaldo und Neymar.

Nach Behauptungen des London Evening Standard haben sich verschiedene Vermittler mit Boehly in Verbindung gesetzt, um ihm die Möglichkeit vorzulegen, in diesem Sommer mit Cristiano Ronaldo und Neymar zwei absolute Ausnahmeerscheinungen des Weltfußballs unter Vertrag zu nehmen.

Beim FC Chelsea könnten in diesem Sommer noch einige Transferbewegungen anstehen, mit denen die Allgemeinheit nicht unbedingt gerechnet hat. Nach dem erfolgreichen Verkauf des Londoner Traditionsklubs hat der neue Miteigentümer Todd Boehly einiges vor.

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen

Ronaldo soll Manchester United darüber informiert haben, dass er den Klub ein Jahr nach seiner Rückkehr wieder verlassen möchte. Der 37-Jährige ist unzufrieden mit den Planungen des Klubs und will außerdem auch kommende Saison in der Champions League spielen. Dem Auftakttraining am Montag war Ronaldo wegen familiären Gründen ferngeblieben.