Chelsea-Vertrag wird nicht verlängert : "Habe geweint": Charly Musonda packt über Telefonat mit Petr Cech aus

Das anhaltende Verletzungspech ließ die Karriere von Charly Musonda über Jahre stagnieren. Nach mehreren Ausleihen wird der Mittelfeldspieler den FC Chelsea am Saisonende endgültig verlassen. Der Anruf einer Klublegende besiegelte sein Schicksal.

Schon im November kündigte Musonda seinen Abgang auf Instagram an. Jetzt sprach er im The Beatiful Game Podcast über seine Beweggründe. "Es war schwierig. Mit dem Post auf Instagram bin ich nicht zu emotional geworden, weil ich nicht groß ins Detail gehen wollte und nicht lange auf die Erinnerungen an alles eingehen wollte."

Der 25-Jährige berichtete, wann er wusste, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. "Ich habe im August mit Petr Cech telefoniert und nach diesen Gesprächen wusste ich sofort, ok, ich gehe im August hier weg, ich kann nichts machen."