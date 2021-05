Chelsea : "Ich liebe dich!" Timo Werner bei Chelsea-Spielerfrau plötzlich hoch im Kurs

Nach seiner vergebenen Großchance im Halbfinalhinspiel der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea wurde Timo Werner von Thiago Silvas Ehefrau in den sozialen Medien noch geächtet. Werners Treffer im Rückspiel ließ die Gefühlswelt einmal mehr verrückt spielen.

"Das ist doch Karma, Leute. Jedes Team, zu dem ich komme, hat einen Stürmer, der ständig Chancen vergibt... Dieser Werner - wie heißt der genau?", adressierte Isabelle Silva auf Instagram vor einer Woche eine Schimpftirade an Timo Werner.

Der Angreifer des FC Chelsea vergab beim 1:1 im Halbfinalhinspiel der Champions League gegen Real Madrid eine Großchance. Der mit viel Aggressivität gefüllte Rauch ist eine Woche später allerdings abgezogen. Der Grund: Werner erzielte beim 2:0 im Rückspiel einen der Blues-Treffer.

"Werner! Sehr gut! So will ich das sehen! Du weißt, wie man Tore schießt! Wooohoo! Du bist der Beste, mein Freund! Ich liebe dich!", schlug die Ehefrau von Chelsea-Kollege Thiago Silva plötzlich ganz andere Töne an. Werner bekam natürlich schnell Wind von der erneuten Debatte um seine Person und Silvas weniger gut gemeinten Äußerungen.