Joao Felix kündigt an: Kai Havertz wird gegen Dortmund treffen

Graham Potter (47) vertraut trotzdem weiter auf den deutschen Nationalspieler. " Man sieht die Qualität, die er mitbringt", so der Chelsea-Trainer. "Wenn er seinen Fußball genießt, ist er ein wirklich wichtiger Spieler für uns und in den jüngsten beiden Heimspielen hat man das gesehen."

Havertz, der Chelsea 2021 mit seinem Treffer im Endspiel gegen Manchester City zum Champions-League-Titel schoss, macht zurzeit eine Torflaute durch. In der Premier League hat er seit sechs Spielen nicht getroffen, in der Königsklasse seit zwei.

"Er hört nie auf zu arbeiten. Er sucht immer nach Möglichkeiten, besser zu werden und Tore zu erzielen. Morgen wird er treffen", kündigte der portugiesische Nationalspieler am Montag im Pressegespräch an.

Auch Joao Felix, der seit seinem Winter-Wechsel im Januar mit Havertz zusammenspielt, schwärmt: "Er ist ein großartiger Spieler. Jeder weiß, was er für den Verein getan hat." Er verstehe sich gut mit Havertz:"Auf und neben dem Platz."

Chelsea oder Atletico Madrid? Joao Felix lässt Zukunft offen

Joao Felix will sich im Chelsea-Trikot beweisen. "Ich bin hier, um meinen Fußball zu spielen, der Mannschaft zu helfen, dem Klub zu helfen, Titel zu gewinnen. Ich möchte spielen und Tore erzielen. Deshalb bin ich hier."

Ob er über das Saisonende hinaus bei Chelsea bleiben werde, wisse er noch nicht. "Keiner kann in die Zukunft schauen", so der portugiesische Nationalspieler, der für ein halbes Jahr von Atletico Madrid an die Stamford Bridge ausgeliehen wurde.