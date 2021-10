Chelsea : John Obi Mikel: "Oh mein Gott, es ist Didier Drogba"

"Er war der Typ, der mir wirklich geholfen und mir viel Selbstvertrauen gegeben hat", berichtet Mikel im Interview mit dem Onlineportal The Athletic von der engen Verbindung zu Essien.

Mikel wechselte 2006 im Alter von 19 Jahren für 20 Millionen Euro an die Stamford Bridge. In London spielte er plötzlich an der Seite von Spielern, die einst in Afrika im Fernsehen bewundert hatte.