Zurück in Cobham : John Terry kehrt zum FC Chelsea zurück

John Terry hatte sich 2017 nach 17 Jahren Vereinszugehörigkeit vom FC Chelsea verabschiedet. Nun kehrt der langjährige Nationalverteidiger zurück an die Stamford Bridge.

2017 verließ er Chelsea in Richtung Aston Villa, wo er ein Jahr später seine Karriere beendete und Assistenztrainer des Clubs aus Birmingham wurde. Nun heuert die Vereinslegende wieder bei Chelsea an.

713 Spiele absolvierte John Terry im Trikot des FC Chelsea, gewann alles, was es zu gewinnen gibt: fünf englische Meistertitel, fünf FA-Cups, dreimal den englischen Ligapokal, die Europa -League und den nationalen Superpokal. Die Krönung: der Champions League-Titel 2012.

Wie die Londoner mitteilen, übernimmt Terry eine Trainer-Rolle im Nachwuchsbereich. Der ehemalige Nationalspieler soll zudem in die Kommunikation mit Eltern von jungen Spielern eingebunden werden. Zunächst tritt er seine Stelle in Teilzeit an.