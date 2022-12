Jorginho-Berater enthüllt Angebot von Chelsea

Jorginho steht seit viereinhalb Jahren beim FC Chelsea in Lohn und Brot - Foto: / Getty Images

"Jorginhos Kontrakt läuft am 30. Juni aus, wir haben eine Verlängerungsofferte", erklärt Joao Santos im Interview mit dem italienischen Onlineportal Tuttomercatoweb. Die Gespräche mit den Londoner haben laut Santos "Priorität".

Jorginho wird unter anderem auch vom FC Barcelona umworben. Interesse an dem Mittelfeldstrategen wird auch dem SSC Neapel nachgesagt. Am Vesuv spielte der italienische Nationalspieler vor seiner Zeit in London bereits.

Eine konkrete Anfrage gibt es vom aktuellen Tabellenführer der Serie A aber nicht. "Wenn esInteresse gäbe, würden wir uns freuen, aber im Moment hat Napoli uns nicht kontaktiert", stellt Berater Santos klar.

Verwendete Quellen: Tuttomercatoweb