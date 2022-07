Premier League Jorginho macht deutlich, dass er beim FC Chelsea bleiben möchte

Für Jorginho kommt eine Rückkehr in die Serie A auch in diesem Sommer nicht infrage. "Ich fühle mich hier sehr wohl und natürlich würde ich gerne bleiben", sagte der 30-Jährige am Dienstag.

Und weiter: "Aber wie Sie wissen, passieren viele Dinge und man kann nie wissen. Aber ich habe einen Vertrag und ich liebe es, hier zu sein. Also denke ich nicht daran, irgendwohin zu gehen."