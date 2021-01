Chelsea : Jose Mourinho: Nach dem Pokal-Aus mit Chelsea feierte er in der Kabine des Gegners

Fussballeuropa Redaktion Jose Mourinho (57) ist bekanntermaßen ein erfolgreicher und ehrgeiziger Trainer. Doch The Special One kann auch dem Gegner den Erfolg gönnen. So wie bei seiner Niederlage gegen Bradford im FA-Cup.

Jose Mourinho hat in seiner Trainerkarriere zahlreicht Titel gesammelt. Mit Inter Mailand und Porto gewann er beispielsweise die Champions League, mit Real Madrid Primera Division und Copa del Rey. Mit Chelsea holte Mourinho mehrfach dreimal die Meisterschaft. Zweimal in seiner ersten Ära an der Stamford Bridge, eine in seiner zweiten Epoche (2013 bis 2015). Im Jahr nach seinem dritten Ligatitel mit den Blues ereignete sich eine Pleite, die Jose Mourinho ein Lächeln in Gesicht zauberte. In der Vierten Runde des FA Cup lief Chelsea damals unter anderem mit Superstars wie Petr Cech, Cesc Fabregas, Eden Hazard und John Terry auf, dennoch musste man sich dem Underdog Bradford geschlagen geben. "Diese Jungs geben alles. Das ist wunderbar", sagte Jose Mourinho laut FOOTBALL.LONDON auf Außenseiter-Duelle im englischen Pokal angesprochen und erinnerte an das 2:4 im Frühjahr 2015. "Weil wir Meister waren, konnten wir die Tatsache vergessen, dass wir ein Heimspiel im FA Cup verloren haben, aber selbst an diesem Tag konnte ich mich für sie freuen", berichtet The Special One.