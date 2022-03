Chelsea : Juventus lockt, doch Jorginho will bei Chelsea verlängern

Jorginho hatte Italien und den SSC Neapel im Sommer 2018 in Richtung Premier League verlassen und beim FC Chelsea einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Mit den Blues gewann der Mittelfeldstratege seitdem unter anderem die Europa League und die Champions League.

Juventus Turin will Jorginho offenbar in die Serie A zurückholen. " Ich habe nicht mit Juventus gesprochen, aber ich weiß von ihrem Interesse", sagte Joao Santos, seines Zeichens Berater des Europameisters, gegenüber Calciomercato.

Chelsea will mit Europas Fußballer des Jahres 2021 in die Zukunft gehen, die Sanktionen gegen den Verein und Besitzer Roman Abramowitsch nach der Invasion Russlands in die Ukraine verhindern jedoch Transfers und Vertragsverlängerungen.

Verlängerung bei Chelsea hat Priorität

Jorginho zeigt sich jedoch nach wie vor offen für einen Verbleib an der Stamford Bridge. "Der Markt ist für Chelsea derzeit blockiert, wenn sich die Situation auflöst, wird die Vertragsverlängerung mit Chelsea Priorität haben", berichtet Berater Santos.